Toroğlu'ndan flaş yorum: Net kırmızı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu Programında oynanan Trabzonspor - Göztepe maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
Jerome'un Sosa'ya yaptığı hareketi yorumlayan Toroğlu, "Sosa'nın sağ bileğine basılıyor. Ey Fırat Aydınus bana bunu bir anlatsana. Net kırmızı." ifadelerini kullandı.
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