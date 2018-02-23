Toroğlu'ndan Fikret Orman'a tepki
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fikret Orman'ın Bayern maçı öncesi kullandığı "Allah'tan maçımızı yabancı hakem yönetecek" ifadelerine eleştiri getirdi.
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