 Toroğlu'ndan Fenerli oyuncuya: Sen kimsin de... – Fotomaç TV
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    Toroğlu'ndan Fenerli oyuncuya: Sen kimsin de...

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    Erman Toroğlu, Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle çok fazla süre alamayan Mehmet Ekici hakkında "Mehmet Ekici, ben oynarsam Fenerbahçe şampiyon olur falan dedi. Sen kimsin de Fener'de oynayacaksın şampiyon olacak. Sen daha dur bakalım." ifadelerini kullandı.

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    08 Aralık 2017, Cuma
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