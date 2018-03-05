Toroğlu'ndan çarpıcı Abdullah Avcı Beşiktaş iddiası – Fotomaç TV
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    Toroğlu'ndan çarpıcı Abdullah Avcı Beşiktaş iddiası

    Erman Toroğlu, A Spor canlı yayınında aldığı bir duyumu aktardı. Toroğlu, "Aldığım bir duyuma göre; Abdullah Avcı ,Beşiktaş Avrupa'dan elendiği an diyor ki "Şu an 9 puan bizden öndeler" diyor. Sağlam bir duyum." diye konuştu.

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    05 Mart 2018, Pazartesi
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