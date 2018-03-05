Toroğlu'ndan çarpıcı Abdullah Avcı Beşiktaş iddiası

Erman Toroğlu, A Spor canlı yayınında aldığı bir duyumu aktardı. Toroğlu, "Aldığım bir duyuma göre; Abdullah Avcı ,Beşiktaş Avrupa'dan elendiği an diyor ki "Şu an 9 puan bizden öndeler" diyor. Sağlam bir duyum." diye konuştu.