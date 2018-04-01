Toroğlu: O futbolcu G.Saray'da oynayamaz!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası G.Saraylı futbolcuya ağır eleştirilerde bulundu
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