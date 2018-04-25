Tolgay Arslan: Konuşursam ceza alırım!
Dünkü antrenman için Ümraniye’ye giden Tolgay “Konuşursam şimdi bana da ceza verirler” derken, Mustafa Pektemek de “Kararla ilgili açıklama yapmak istemiyorum” yorumunu yaptı.Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden seyircisiz oynanacağının açıklanmasının ardından, siyah-beyazlı oyunculardan Tolgay Arslan ile Mustafa Pektemek; Ümraniye Tesisleri girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tesis girişinde taraftarlara imza veren oyunculardan Tolgay Arslan, derbiyle ilgili alınan karar için yorum yapmaktan kaçındı. Tolgay Arslan alınan kararla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Alınan kararla ilgili düşünceleri sorulan başarılı futbolcu, "Ben konuşursam şimdi bana da ceza verirler" ifadelerini kullandı.
OZİ YORUM YAPMADI
Siyah-beyazlı futbolcular hafta sonunda Galatasaray ile oynanacak lig maçının hazırlıkları için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Saat 18.00'de başlayacak antrenman öncesi tesislere aracıyla giriş yaptığı sırada Pektemek, "Kararla ilgili açıklama yapmak istemiyorum" dedi. Pektemek, daha sonra hayranlarının imza isteğini kırmayıp onlarla fotoğraf çektirdikten sonra tesislere giriş yaptı. Öte yandan siyah-beyazlı futbolcu Oğuzhan Özyakup da tesislere girişi sırasında kararla ilgili soruları yanıtlamadı.
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