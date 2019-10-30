Tolgay Arslan: Geçen sene gerçek yüzümü gösteremedim
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu deplasmanına çıktı. Sarı-lacivertliler rotasyonlu kadro ile çıktığı maçı 3-1 kazanarak adını 5. tura yazdırdı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç ve Tolgay Arslan kaydetti. Tarsus İdman Yurdu'nun tek golü Çağrı'dan geldi. Maç sonrası Togay Arslan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Tolgay Arslan'ın açıklamaları:
"Hazırlık kampında bir sakatlık geçirdim, 2-3 ay takımdan uzak kaldım.Yavaş yavaş adapte olmak istiyorum, belki geçen sene o hatayı yaptım. Vücut kaldırmadı, gerçek yüzümü gösteremedim. O yüzden bu sene yavaş yavaş adapte olmak istiyorum."
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