Tolgay Arslan: Geçen sene gerçek yüzümü gösteremedim

Tolgay Arslan'ın açıklamaları:

"Hazırlık kampında bir sakatlık geçirdim, 2-3 ay takımdan uzak kaldım.Yavaş yavaş adapte olmak istiyorum, belki geçen sene o hatayı yaptım. Vücut kaldırmadı, gerçek yüzümü gösteremedim. O yüzden bu sene yavaş yavaş adapte olmak istiyorum."