Tolga Ciğerci'nin inancı tam
Fenerbahçe'nin farklı kazandığı Gazişehir maçının son bölümünde oyuna giren Tolga Ciğerci, sarı lacivertli kulüpte uzun yıllar forma giymek istiyor.
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