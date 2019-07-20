THY EuroLeague'de fikstür açıklandı
THY EuroLeague'de yeni sezonun fikstürü belli oldu. 3 Ekim Perşembe günü başlayacak normal sezonda Fenerbahçe, Real Madrid'le karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ise 4 Ekim Cuma günü sahasında Barcelona Lassa'yı konuk edecek.
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