Thy Euroleague'de 9. hafta
Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'de normal sezonun 9. haftasında deplasmanda Fransız ekibi Asvel'le karşılaşacak.
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