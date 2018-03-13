Thomas Müller: Mucizeyi engellemeliyiz
Bayern Münih'in Alman yıldızı Thomas Müller, Beşiktaş maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş taraftarından övgüyle bahseden ve "Stadın büyük namını biliyoruz" diyen Müller, "Yarın bizim için çok özel bir maç olacak. Stadyumun namının ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. İlk düdükle birlikte, rakibimizin bir mucize olabileceğini düşünmesini engellemek istiyoruz, hata yapmak istemiyoruz.Burada çok iyi karşılandık. Herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. İstanbul'da çok iyi ağırlanıyoruz. Boğaz mükemmel, otelden boğazı izleyebiliyoruz ancak güzel atmosferin tadını çıkarmak için değil bir iş için buradayız" dedi.
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