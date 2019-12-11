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TFF'nin 'limit aşımı' kararına Ali Koç'tan ilk tepki!

TFF'nin transfer limiti aşımı konusunda yaptığı ayarlama üzerine ne düşündüğü sorulan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Şu an bir şey düşünmüyorum çünkü biz daha gitmedik TFF'ye. Bugün saat 3'te toplantı var lisans kuruluyla, oradan gelecek geri bildirime göre bir açıklama yaparız" dedi.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Bir gecede bu noktaya gelmedi Türk futbolu. Ben oca 2018'de Türkiye'de finansal durumu Saffet Sancaklı'dan başka kimse konuşmuyor. Türk futbolunun en önemli konusu bu oalcak demiştim. O noktaya geldik. Yapılsa pek çok sorunumuz var. genç futbolu yetiştiremiyoruz. Avrupa'da gençlere en az yatırım yapan ülke biziz. En yaşlı futbolcu barındıran ülke bizim. Bugün TFF'nin uygulamaya çalıştığı yeni lisanslama, talimatname yapısal sorunların bir parçası. Bununla beraber hepimiz aynı gemideyiz. Bu talimatnamenin yazılmasında emeği geçen kulüplerin başında Fenerbahçe var. Biz 2 yıldır bizim profesyonellerimiz La Liga'yı incelediler. Bunu hazırladılar. Önemli olan bunun doğru kurgulanması, uygulanması. Yöneticilerimiz veye ilgili kişiler önce açıklamalar yapıyorlar, sonra kervan yolda düzülüyor. Bunu yeniden yapılandırmada da yaşadık. 31 Mart seçimlerine malzeme oldu bu. Devletimiz çare üretmek adına bu durumdan nasıl çıkabiliriz diye düşünüyorlardı. 31 Mart tarihine UEFA'ya söz verilmişti ama yetişmedi. Şu an Fenerbahçe'nin konuya nasıl baktığı ile ilgili konuşamayız. Saat 3'te sicil kurulu ile toplantımız var ondan sonra kendi konumumuzla ilgili konuşabiliriz.

Ciddi anlamda kulüplerin finansal yapılarının düştüğünü varsayarsak bu talimatnamenin önemi daha fazla.

Devletimizin iyi niyetle yaptığı bu müdahale çok üzülüyorum ki siyasi malzeme haline çevrildi. Türkiye'de birçok sektörün borçları yeniden yapılandırılmaktadır. Devletimizin iyi niyetle yaptığı, kurgusu doğru olmayan fakat iyi niyetli bir girişimin suistimal edilmesine çok üzüldü."

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11 Aralık 2019 , Çarşamba
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