TFF'den Yeni Malatyaspor - Trabzonspor açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 19'uncu haftasında ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
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