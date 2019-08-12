TFF ve kulüplerden Kurban Bayramı mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig kulüpleri Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
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