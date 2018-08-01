TFF 'VAR' sistemini tanıttı 'VAR' sistemi nasıl uygulanacak?
Hakem gözlemcisi Murat Ilgaz, TFF'nin düzenlediği Video Yardımcı Hakem Tanıtım Toplantısı'nda Spor Toto Süper Lig'de bu sezon uygulanacak olan VAR sistemini tanıttı.
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