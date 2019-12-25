TFF VAR kayıtlarını açıklayacak mı?

Hakem hatalarını minimuma indirmek amacıyla hayata geçirilen sistem tartışılmaya devam ediyor..

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından ilk olarak siyah beyazlı kulüp, mücadelenin var kayıtlarının yayınlanmasını isterken, TFF'ye perşembe günü saat 17'ye kadar süre verdi.

Beşiktaş'ın açıklamasından kısa süre sonra bu kez Fenerbahçe bir paylaşımda bulundu. Ezeli rakibine destek veren sarı lacivertli kulüp, sadece son hafta maçlarının değil, 2019-2020 sezonunun tüm karşılaşmalarının var kayıtlarının paylaşılmasını talep etti.

İki kulübün çağrısı sonrası var tartışmaları yeni bir boyut kazandı.