TFF tartışmalar sonrası harekete geçti! Kart kuralı değişiyor

Sabah Gazetesi'nin haberine göre TFF, kart tartışmalarına son vermek için çözüm buldu. Tartışmalar, Vedat Muriç'in Süper Lig'deki Gaziantep maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek kupada cezalı duruma düşmesiyle başladı. Muriç, ikinci sarı kartı görmese, ligdeki Medipol Başakşehir karşılaşmasında oynayamayacaktı.

TFF, bu olayın ardından futbol disiplin talimatında değişikliğe gitme kararı aldı. Buna göre yeni sezonda kupa maçında görülen kartlar hem lig hem kupada geçerli olacak ama lig maçlarında görülen kartlar sadece ligi kapsayacak.

Yeni değişikliğin önümüzdeki günlerde federasyon tarafından açıklanması bekleniyor..