TFF Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerinin son halini açıkladı.
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