TFF Mehmetçik'e destek için Kilis'te
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF yönetimi Zeytindalı hareketına ve Mehmetçik'e destek için sınırın sıfır noktasına Kilis'e gitti. Ayrıca TFF, Mart ayı olağan toplantısını da Kilis'te gerçekleştirecek.
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