TFF Başkanvekili Servet Yardımcı'dan Ali Koç'un iddialarına yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı'nın açıklamaları şu şekilde:

Türk futbolunu daha da ileriye götürmek için, daha da güçlenmesi için çözümleri ve fikirleri olan tüm paydaşların biraraya geldiği bir ortam. Çok kıymetli bir ortam çünkü bnunla ilgili tüm paydaşları biraraya getiren özellikle Sayın Spor Bakanımız Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bizleri biraraya getirdi ve aynı masa etrafında buluşmamızı, tartışmamızı sağladı. Devletimiz ve bizler TFF olarka bu önerileri, fikirleri dinlemeye hazır olduğumuzu gösterdik. Buradan çıkan sonuçların Türk futbolu için sağlıklı bir yol oluşturacağına inancımız tam. Dolayısıyla bu çalışmaların hepimize hayırlı olmasını diliyorum.

UEFA Türk futboluna çok büyük önem vermekte. Türkiye Rusya ile beraber en büyük nüfusa sahip UEFA ülkesi. Dolayısıyla bizim kulüplerimizin bu borç sarmalından kurtulması için UEFA da çok arzulu ve istekli. Bir an evvel mali açıdan kulüplerimiz sürdürülebilir bir yapıya sahip olursa tabi UEFA da, bu nüfusa sahip olan bir ülke açısından baktığı için bizlere çok önem vermekte. Kulüplerin bu borç sarmalından kurtulması için biliyorsunuz kriterler uygulamaya başladık. Esasında meyvelerini de almaya başladık, bayağı bir disipline olmuş durumda kulüplerimiz. Transferler, mali açıdan ve diğer planlamalar açısından baktığımızdan bayağı bir yol aldık, daha da iyi olacağız. UEFA kendi kriterlerini kendi şampiyonalarına katılan takımlara 2004 yılından itibaren uygulamaya başladı ve şuanda sonuçlarını görüyoruz. Avrupa futbolu çok büyük aşama kaydetmiş konumda, mali disiplin yapılarının pozitif olmasından dolayı. İnşallah biz de Türk futbolunu daha da yukarılara taşıyacağız.

Şuana kadar biz maalesef Avrupa Şampiyonaları'nda yarışan takımlarımıza biz TFF olarak fazla karışmadık. Dolayısıyla biz işin o tarafını UEFA'ya bırakmış olduk bugüne kadar. Nasıl olsa UEFA bakıyor diye biz diğer kulüplerimizin mali yapılarına konsantre olduk, tabiki bu bir hataydı. Bu hatayı biz düzelttik. Kriterleri biz UEFA'yla, Kulüpler Birliği ve TFF beraber çalışarak ortak bizi ilgilendiren yapıyı geliştiricek kriterleri biz bulduk. UEFA ile beraber götürüyoruz. Bundan sonrası iyi olacak inşallah.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'TFF bilgi sızdırıyor' demecinin sorulması üzerine:

Bununla ilgili yorum yapmam çok doğru olmaz. Bunun hukuki yolları var, prosedür var. Fenerbahçe Kulübü muhtemelen o prosedürü uygulayacaktır. Bilgi sızma gibi bunlar her zaman duyduğumuz olağan şeyler. Bizden mi çıktı, dışarıdan mı çıktı onu bilemiyorum. Dolayısıyla yorum yapmamam daha uygun olur.

UEFA'nın futbolun gelişimi için 4 ana kriteri var. Önce futbol erişimi çok olmalı, futbola kayıtlı insan sayısı artması lazım. İkincisi güven. Güven ortamı olması lazım, şeffaf bir ortam olması lazım. Dürüst bir ortam olması lazım. Diğeri rekabet. Rekabet adil olması lazım, sahada ölümüne tabiri caizse değil mi? Ama dışarıda aile olması lazım, ortak olunması lazım. Sonuçta aynı gayeye hitap ediyoruz. Markamızı ancak hepimiz ortak akılla hepimiz çalışarak yükseltebiliriz. Bu tartışmaların en kısa zamanda duracağına inanıyorum. Tabi yarışmanın içerisindeyiz. Dolayısı ile zaman zaman duygusallıklar ön plana çıkabilir. Fakat eskiye baktığınız zaman bayağı bir yol aldığımızı düşünüyorum.