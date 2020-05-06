TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin başlayacağı tarihi duyurdu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yapılan kritik toplantının ardından liglerin başlayacağı tarihi resmen açıkladı. Video konferans yoluyla basın toplantısı düzenleyen Nihat Özdemir, "Şimdilik olmak kaydıyla, tüm ligleri 12-13-14 Haziran'da başlatma kararı aldık" dedi.
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