TFF Başkanı Nihat Özdemir: Her kulüp kendi çözümünü üretecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, corona virüsünün olumsuz etkileriyle mücadele anlamında ortaya atılan futbolcu maaşlarında indirim konusuna TFF'nin karışmayacağını belirtti. Özdemir, "Her kulüp ücret konusunda kendi çözümünü üretecek" dedi.
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