Terim'den Aysal'a gönderme
Galatasaray ile yeniden anlaşan Fatih Terim imza töreninde, Ünal Aysal döneminde görevine nasıl son verildiğine dikkat çekerek gönderme yaptı.
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