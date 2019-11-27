“Terim galibiyeti eliyle teslim etti” - Son dakika Galatasaray videoları, Galatasaray haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV “Terim galibiyeti eliyle teslim etti”

“Terim galibiyeti eliyle teslim etti”

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5.   maçında temsilcimiz Galatasaray son dakikalarda yediği gol neticesinde Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. fotomac.com.tr editörleri Tarık Demir ile Görkem Ağgündüz Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan karşılaşma sonrasında  değerlendirmelerde bulundu.

Demir, 9 kişi kalan Club Brugge'e karşı doldur boşaltın yanlış olduğuna dikkat çekerek teknik direktör Fatih Terim'in son dakikalarda uyguladığı bu taktikle galibiyeti eliyle teslim ettiğini savundu. Ağgündüz ise eksik Galatasaray'ın mücadelesini överken Emre Mor ve Selçuk İnan değişikliklerinin takımı olumsuz etkilediğini ifade etti.

Adem Büyük hakkında flaş yorum: Terim buna gülerdi!

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
27 Kasım 2019 , Çarşamba
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN