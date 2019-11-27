“Terim galibiyeti eliyle teslim etti”
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray son dakikalarda yediği gol neticesinde Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. fotomac.com.tr editörleri Tarık Demir ile Görkem Ağgündüz Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu.
Demir, 9 kişi kalan Club Brugge'e karşı doldur boşaltın yanlış olduğuna dikkat çekerek teknik direktör Fatih Terim'in son dakikalarda uyguladığı bu taktikle galibiyeti eliyle teslim ettiğini savundu. Ağgündüz ise eksik Galatasaray'ın mücadelesini överken Emre Mor ve Selçuk İnan değişikliklerinin takımı olumsuz etkilediğini ifade etti.
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