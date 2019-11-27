“Terim galibiyeti eliyle teslim etti”

Demir, 9 kişi kalan Club Brugge'e karşı doldur boşaltın yanlış olduğuna dikkat çekerek teknik direktör Fatih Terim'in son dakikalarda uyguladığı bu taktikle galibiyeti eliyle teslim ettiğini savundu. Ağgündüz ise eksik Galatasaray'ın mücadelesini överken Emre Mor ve Selçuk İnan değişikliklerinin takımı olumsuz etkilediğini ifade etti.