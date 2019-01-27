Terim: "Bazı maçlarda olsaydım..."
Göztepe karşısında alınan 1-0'lık galibiyet sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Terim "Takımımı idare etmeyi özledim. Bazı maçlarda olsaydım sonuç farklı olurdu" şeklinde konuştu.
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