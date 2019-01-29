Terim: "Avantaj bizde ama ..."
Videoyu Daralt

Terim: "Avantaj bizde ama ..."

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu erteleme rövanş maçında shasında Boıluspor'u konuk eden Galatasary'da teknik direktör Fatih Terim mücadele öncesi A Spor mikrofonuna konuştu. Terim mücadele için "İlk maçın avantajıyla oynayacağız ancak o avantaja rağmen her maçta olduğu gibi ciddiyetten uzaklaşmadan oynayacağız" dedi.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
29 Ocak 2019, Salı
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN