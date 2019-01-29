Terim: "Avantaj bizde ama ..."
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu erteleme rövanş maçında shasında Boıluspor'u konuk eden Galatasary'da teknik direktör Fatih Terim mücadele öncesi A Spor mikrofonuna konuştu. Terim mücadele için "İlk maçın avantajıyla oynayacağız ancak o avantaja rağmen her maçta olduğu gibi ciddiyetten uzaklaşmadan oynayacağız" dedi.
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