Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç: "Derbiden sonra kaç gazete okudunuz?"
A Spor ekranlarında yayınlanan Kale Arkası programında tecrübeli yorumcular Erman Toroğlu ile Hıncal Uluç gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Hıncal Uluç Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve sarı-kırmızılıların 3-1'lik skorla 21 yıllık Kadıköy'deki galibiyet hasretine son verdiği karşılaşmayla ilgili, "21 sene sonra G.Saray, Kadıköy'de F.Bahçe'yi yendi. Bu maç için kaç gazete alıp okudunuz? Biz, F.Bahçe - G.Saray maçı oldu mu bütün gazeteleri alıp doyasıya okurduk. Maç o gazeteleri okuduğumuz zaman biterdi" ifadelerini kullandı.
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