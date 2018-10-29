İstanbul Havalimanı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışı gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir çok devlet başkanı eşlik etti. Bu tarihi günde İrlandalı dövüşçü Conor McGregor'u mağlup eden, Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov da oradaydı.

Türkiye bugün 95'inci yıldönümünü kutladığı Cumhuriyet Bayramı'nı muhteşem bir açılışla taçlandırdı. Tamamlandığında dünyanın en büyük ve en modern havalimanı olacak olan İstanbul Havalimanı açıldı. Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı törene bir çok devlet başkanı ve bakan katıldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.