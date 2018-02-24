Taraftarlar dev derbiyi değerlendirdi
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarlar skor tahmininde bulundu
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