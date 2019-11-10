"Taraftarımız daha fazlasını hak ediyor"
Galatasaraylı futbolcular Mario Lemina ve Adem Büyük, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve 2-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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