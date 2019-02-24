Taraftara sorduk: Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?
Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın en önemli maçı Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak. A spor ekibi sokağa çıktı ve taraftarlara dev derbiyle ilgili görüşlerini sordu. izliyoruz...
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