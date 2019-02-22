"Taraftar desteğiyle galip gelmek istiyoruz"
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"Taraftar desteğiyle galip gelmek istiyoruz"

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, BB Erzurumspor maçı öncesi A Spor'a özel röportaj verdi. Kaplan, taraftar desteğiyle Erzurumspor mücadelesinden galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade etti.

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22 Şubat 2019 , Cuma
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