Tanju Çolak: Kaybettiğimiz Fenerbahçe maçında hak ettiğimizi yaşadık!

Kariyeri ve rekorlarıyla ünü ülke sınırları dışına ulaşan Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını terleten emekli futbolcu Tanju Çolak, canlı yayında Tarık Demir'in sorularını yanıtladı. Galatasaray'ın ilk yarısını 3-0 kapatıp ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 90 dakika sonunda 4-3 yenilmesiyle ilgili gelen soruya yanıt veren Çolak, "Maçtan koptuk. Hak ettiğimizi yaşadık. Futbolda laubalilik yoktur. O tarihi bir skordur, o unutulmayacak bir skordur, hiç unutulmayacak bir skordur. Ben 3 tane gol attım bana yazılamaz zaten fatura... Biz isteseydik ilk yarıda 4-0, 5-0 olurdu skor." ifadelerini kullandı.