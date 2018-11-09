Taner Karaman: Valbuena ile bu ligde şampiyon olamazsınız
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karaman, "Valbuena ile bu ligde şampiyon olamazsınız" yorumunu yaptı.
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