Taner Karaman: TFF'nin biz nerede hata yaptık diye düşünmesi gerekiyor
Çiğdem Ceylan'ın sunduğu Sabah Sporu'na konuk olan Taner Karaman, TFF'nin maçları erteleme kararını almada geç kaldığını söyleyerek eleştirdi.
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