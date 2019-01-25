Taner Karaman: Fenerbahçe bir alt lig seviyesinde
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Spor Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "Fenerbahçe takımı bu lig seviyesinde değil, bir alt lig seviyesinde" ifadelerini kullandı.
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