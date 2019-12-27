Taner Karaman: Cenk Tosun'un Beşiktaş'a gelmesi mantıklı olacaktır

Taner Karaman'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Milli takımın Cenk'e ihtiyacı var. Beşiktaş'ta da Burak Yılmaz sıkça sakatlanıyor olmasından dolayı Beşiktaş'ın da forvete ihtiyacı var.

"BEŞİKTAŞ'A GELİRSE AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA FORMDA GİDECEKTİR"

Beşiktaş'a dönmüş olması demek onun daha fazla süre alması ve Avrupa Şampiyonası'na daha formda gitmesine sebep olur. Everton'da az da olsa süre buluyor evet ama 2 maç önce oyuna girip sonra çıkartılmış olması ve yeni teknik direktör Ancelotti'nin onun hakkında ne düşündüğü çok önemli.

Kenarda bekletmeyi düşünüyorsa 6 aylık bir kiralama durumu Beşiktaş için çok önemli olabilir.

"FORMA ŞANSI DAHA ZOR OLACAKTIR"

Ancelotti muhtemelen devre arasında hücum hattına transfer isteyecektir. Cenk'in şansı orada daha da zorlaşıyor. Cenk'in 6 aylık bir Türkiye tercihi mantıklı olabilir. Hazır eldeki Beşiktaş kadrosunda da ihtiyaç varken, Avrupa Şampiyonası'na formda gitmesi için daha mantıklı olacaktır.