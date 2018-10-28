Taner Karaman: "Ali Koç 'Savumayı toparladık' dese de öyle bir durum yok"
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Spor Ajansı programında "Fenerbahçe savunmada da hücumda da berbat durumda. Sayın Ali Koç her ne kadar 'Savunmayı toparladık' dese de öyle bir durum yok." dedi
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