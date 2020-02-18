Tamer Tuna ve Sinan Gümüş A Spor'a konuştu
Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ve Antalyasporlu futbolcu Sinan Gümüş, Kasımpaşa maçının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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