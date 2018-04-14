Talisca'dan İstiklal Marşı!
Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca, İstiklal Marşı'nın bestesini ezberledi.
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