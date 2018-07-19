Talisca’dan gol şov! 3 gol 1 asist

İki sezon Beşiktaş'ta kiralık oynadıktan sonra Çin takımı Guangzhou Evergrande'ye 6 aylığına kiralanan Talisca, ligdeki ilk resmi maçında Guizhou Zhicheng'e gol yağdırdı. 4-0 biten maçta Brezilyalı yıldız 3 gol 1 asistle şov yaptı. Talisca, Çin liginde 2012'den sonra ilk maçında hat-tirck yapan ilk yeni transfer oldu. Yıldız oyuncu Beşiktaş'ta iki sezonda 80 maçta 37 gol atmıştı.