Talisca için Juventus iddiası

Beşiktaş'la iki yıllık kiralık sözleşmesi sona eren Anderson Talisca'yla ilgili son iddia Portekiz basınından geldi. Talisca'nın Juventus'un radarında olduğunu iddia eden A Bola gazetesi İtalyan ekibinin kısa süre içerisinde resmi teklif yapacağını yazdı.