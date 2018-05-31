Talisca için Juventus iddiası
Beşiktaş'la iki yıllık kiralık sözleşmesi sona eren Anderson Talisca'yla ilgili son iddia Portekiz basınından geldi. Talisca'nın Juventus'un radarında olduğunu iddia eden A Bola gazetesi İtalyan ekibinin kısa süre içerisinde resmi teklif yapacağını yazdı.
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