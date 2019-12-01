Takım Oyunu - 30/11/2019
Serkan Korkmaz'ın moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Zeki Uzundurukan ve Reha Kapsal, Takım Oyunu programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 30/11/2019 tarihinde yayınlanan Takım Oyunu programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
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