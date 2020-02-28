Tahkim Kurulu'ndan Göztepe - Beşiktaş maçı kararı
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçının tekrarı için yaptığı yeni başvuruyu da reddetti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İkinci Luiz Gustavo krizi! Beşiktaş...
- Yıldız futbolcudan transfer itirafı! "Beşiktaş'a gelmek isterim"
- Sergen Yalçın için bunu da yapacaklar! Beşiktaş'ta...
- Sergen Yalçın sahaya indi! İşte ilk antrenmandan görüntüler...
- Süper Lig devinden Fernando Llorente sürprizi
- Beşiktaş'tan Loris Karius kararı ve transfer!
- Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye avukat yanıtı: Cinayet mi var?
- Galatasaray'ın oyuncusunu Beşiktaş kaptı! İşte o isim...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.