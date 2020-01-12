Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kötü haber!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına", Fenerbahçe'nin de "Takım Harcama Limitine" yaptığı itirazları karara bağladı. Tahkim Kurulu, iki kubülün de itirazını reddetti.
Açıklama şöyle;
- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.
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