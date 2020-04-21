Taha Akgül'den engelli sporculara 'Evde kal' mesajı
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında işitme engelli sporculara 'Evde kal' çağrısında bulundu. Akgül, işaret diliyle gönderdiği mesajında, "Merhaba işitme engelli sporcu kardeşlerim. Antrenmanlarınızı evde yapın, sağlınız için evde kalın" ifadesini kullandı.
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