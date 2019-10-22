Taha Akgül'den 125 kiloda altın madalya
Çin'de devam eden Askeri Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi serbest stil 125 kiloda temsil eden Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu güreşçimiz Taha Akgül, finalde karşılaştığı Asya Şampiyonu İran'lı Yadollah Mohebbi'yi 3-0 mağlup ederek, Askeri Olimpiyat Oyunları Şampiyonu oldu.
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