Taha Akgül: Sağlığınız için evde kalın
Milli güreşçi Taha Akgül, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında işitme engelli sporculara 'Evde kal' çağrısında bulundu. Akgül, işaret diliyle yolladığı mesajda "Merhaba işitme engelli sporcu kardeşlerim. Antrenmanlarınızı evde yapın, sağlınız için evde kalın" ifadelerini kullandı.
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