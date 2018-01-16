Süper Lig'in en pahalı takımı belli oldu!
Süper Lig'de mücadele eden 18 takımı piyasa değerlerine göre sizin için sıraladık.
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