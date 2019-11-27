"Süper Lig'in en kaliteli ama en kötü yönetilen kadrosu Galatasaray'da"
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Futbol A programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bilgiç, "Süper Lig'in en kaliteli ama en kötü yönetilen kadrosu Galatasaray'da." ifadelerini kullandı.
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